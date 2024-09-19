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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 крона 1821 года BP. TERTIO (Великобритания, Георг IV)

Разновидность: TERTIO

Аверс монеты - 1 крона 1821 года BP TERTIO - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1 крона 1821 года BP TERTIO - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,3 гр
  • Чистого серебра (0,8416 oz) 26,1775 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1821 года со знаком BP. TERTIO. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 1700000 JPY. Торги состоялись 10 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2634 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Nihon - December 10, 2017
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе VL Nummus - June 5, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - September 18, 2014
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - September 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Bertolami - April 30, 2014
Продавец Bertolami
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1 крона 1821 BP на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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