Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1821 года BP "Украшенный щит" (Великобритания, Георг IV)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 231,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1821 года "Украшенный щит" со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31208 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7597 $
Цена в валюте аукциона 6000 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец CNG
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец DNW
Дата 2 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Для продажи 1/2 соверена 1821 "Украшенный щит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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