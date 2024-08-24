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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1821 года BP "Украшенный щит" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1821 года BP "Украшенный щит" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1821 года BP "Украшенный щит" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 231,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1821 года "Украшенный щит" со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31208 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7597 $
Цена в валюте аукциона 6000 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Spink - January 22, 2022
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Spink - January 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Coin Cabinet - November 14, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе CNG - September 14, 2021
Продавец CNG
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе DNW - February 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Spink - January 16, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Spink - September 14, 2020
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе Spink - September 14, 2020
Продавец Spink
Дата 14 сентября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит" на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1821 "Украшенный щит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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