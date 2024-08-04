Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1821 года BP (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 863,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (190)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1821 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30609 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 6 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC PL
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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