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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1821 года BP (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 6 пенсов 1821 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 6 пенсов 1821 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 863,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (190)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1821 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30609 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 6 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Spink - January 8, 2023
Великобритания 6 пенсов 1821 BP на аукционе Spink - January 8, 2023
Продавец Spink
Дата 8 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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