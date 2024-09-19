Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1821 года BP (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,463,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (207)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1821 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2592 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6900 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
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Сохранность (слабы)
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 NGC
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец cgb.fr
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
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