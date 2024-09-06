Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1828 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1828 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29973 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3760 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность G
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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