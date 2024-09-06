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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1828 года (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1828 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29973 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3760 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе London Coins - December 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе London Coins - December 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Spink - March 21, 2022
Продавец Spink
Дата 21 марта 2022
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Spink - January 24, 2022
Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе Heritage - December 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1828 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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