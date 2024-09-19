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1828
Великобритания
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1820-1830
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1828
Монеты Великобритании 1828 года
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Наборы
Золотые монеты
Соверен 1828
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
22
1/2 соверена 1828
Средняя цена
670 $
Продажи
0
155
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1828
Средняя цена
520 $
Продажи
0
58
6 пенсов 1828
Средняя цена
330 $
Продажи
0
34
4 пенса (1 Грот) 1828 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1828 Монди
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
5
2 пенса 1828 Монди
Средняя цена
40 $
Продажи
0
5
Пенни 1828 Монди
Средняя цена
55 $
Продажи
0
2
Медные монеты
Фартинг 1828
Средняя цена
110 $
Продажи
0
35
1/2 фартинга 1828
Средняя цена
200 $
Продажи
1
35
Пробные монеты
1 крона 1828 Пробная
Медь
Средняя цена
—
Продажи
0
4
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
Наборы монет
Набор монет 1828 Монди
Средняя цена
240 $
Продажи
0
22
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Великобритания
Период
1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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