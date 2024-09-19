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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1828
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1828
Средняя цена 670 $
Продажи
0 155

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1828
Средняя цена 520 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
6 пенсов 1828
Средняя цена 330 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1828 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1828 Монди
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пенса 1828 Монди
Средняя цена 40 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1828 Монди
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1828
Средняя цена 110 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1828
Средняя цена 200 $
Продажи
1 35

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1828 Пробная Медь
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1828 Монди
Средняя цена 240 $
Продажи
0 22
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