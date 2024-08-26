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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 фартинга 1828 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 фартинга 1828 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 фартинга 1828 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,680,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 фартинга
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1828 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1475 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 26 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Roxbury’s - November 12, 2021
Продавец Roxbury’s
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS63 BN
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Spink - October 18, 2016
Продавец Spink
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Baldwin's - June 4, 2016
Продавец Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Stephen Album - September 12, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 12 сентября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 фартинга 1828 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 фартинга 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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