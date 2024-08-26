Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 фартинга 1828 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,680,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 фартинга
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1828 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1475 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 26 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS63 BN
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 1/2 фартинга 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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