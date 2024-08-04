Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Фартинг 1828 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,365,440
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Фартинг
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1828 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 41734 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 18 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (3)
- WAG (1)
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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