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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Фартинг 1828 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Фартинг 1828 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Фартинг 1828 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,365,440

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Фартинг
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1828 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 41734 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 18 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Pesek Auctions (2)
  • Spink (2)
  • Stack's (3)
  • WAG (1)
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Stack's - June 25, 2020
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1828 на аукционе Spink - October 29, 2017
Продавец Spink
Дата 29 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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