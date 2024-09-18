Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1 крона 1828 года. Медь (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: Медь
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 крона
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона 1828 года. Медь. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4552 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 23000 USD. Торги состоялись 1 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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