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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1828 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1828 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1828 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,225,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1828 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32772 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе St James’s - June 1, 2024
Продавец St James’s
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - April 11, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Coin Cabinet - March 5, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе St James’s - November 29, 2023
Продавец St James’s
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1828 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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