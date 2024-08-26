Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1828 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,225,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1828 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32772 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
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