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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1828 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пенни 1828 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пенни 1828 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 7,920

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1828 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 95 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1828 "Монди" на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания Пенни 1828 "Монди" на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания Пенни 1828 "Монди" на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1828 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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