Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1828 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 7,920
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Пенни
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1828 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 95 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Spink (1)
Где продать?
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