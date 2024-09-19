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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1828 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1828 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1828 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 - 1,89 гр
  • Диаметр 11 - 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1828 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Spink UK за 475 USD. Торги состоялись 3 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - November 8, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 8 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Heritage - May 31, 2018
Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Heritage - May 31, 2018
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе DNW - February 21, 2018
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе CNG - September 26, 2017
Продавец CNG
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - September 19, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 19 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Spink - April 3, 2017
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе London Coins - December 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе London Coins - December 5, 2015
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Spink - September 21, 2015
Продавец Spink
Дата 21 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Spink - September 30, 2009
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Spink - September 25, 2006
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1828 "Монди" на аукционе Aureo - July 3, 2006
Продавец Aureo
Дата 3 июля 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1828 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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