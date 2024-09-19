Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1828 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 - 1,89 гр
- Диаметр 11 - 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Набор монет
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1828 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Spink UK за 475 USD. Торги состоялись 3 апреля 2017.
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 8 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2018
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CNG
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 3 апреля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 21 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 25 сентября 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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