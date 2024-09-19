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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1828 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1828 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 3 пенса 1828 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,168

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1828 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34019 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1828 "Монди" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Великобритания 3 пенса 1828 "Монди" на аукционе Heritage - December 3, 2020
Великобритания 3 пенса 1828 "Монди" на аукционе Heritage - December 3, 2020
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 193 USD
Великобритания 3 пенса 1828 "Монди" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 3 пенса 1828 "Монди" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1828 "Монди" на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 3 пенса 1828 "Монди" на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1828 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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