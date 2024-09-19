Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1828 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 386,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Соверен
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1828 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе St James’s Auction за 25500 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
14337 $
Цена в валюте аукциона 11250 GBP
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 29 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 21 сентября 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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