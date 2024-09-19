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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1828 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Соверен 1828 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Соверен 1828 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: St. James

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 386,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1828 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе St James’s Auction за 25500 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Великобритания Соверен 1828 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
6089 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания Соверен 1828 на аукционе St James’s - June 28, 2023
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
14337 $
Цена в валюте аукциона 11250 GBP
Великобритания Соверен 1828 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания Соверен 1828 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Spink - September 24, 2018
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Cayón - October 5, 2016
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Roma Numismatics - September 29, 2016
Продавец Roma Numismatics
Дата 29 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Stack's - February 5, 2016
Великобритания Соверен 1828 на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность F15 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Spink - September 21, 2014
Продавец Spink
Дата 21 сентября 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Baldwin's - May 8, 2014
Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Spink - March 25, 2014
Продавец Spink
Дата 25 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Великобритания Соверен 1828 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1828 на аукционе Spink - June 26, 2007
Продавец Spink
Дата 26 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Соверен 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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