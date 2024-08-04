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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1828 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 6 пенсов 1828 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 6 пенсов 1828 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1828 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35718 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • NOONANS (1)
  • Schulman (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (5)
  • WAG (1)
Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 162 EUR
Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе CNG - October 12, 2021
Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Davissons Ltd. - January 5, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Spink - November 9, 2020
Продавец Spink
Дата 9 ноября 2020
Сохранность F
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 11, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 11 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1828 на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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