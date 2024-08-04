Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1828 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1828 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35718 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 162 EUR
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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