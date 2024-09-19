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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 пенса 1828 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пенса 1828 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 2 пенса 1828 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,960

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1828 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Spink UK за 600 USD. Торги состоялись 3 апреля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • CoinsNB (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • Spink (1)
Великобритания 2 пенса 1828 "Монди" на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Великобритания 2 пенса 1828 "Монди" на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Великобритания 2 пенса 1828 "Монди" на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1828 "Монди" на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 2 пенса 1828 "Монди" на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1828 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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