Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1825 года. Гладкий гурт (Великобритания, Георг IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1825 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1825 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1825 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3948 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312000 USD. Торги состоялись 20 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (3)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (4)
  • London Coins (1)
  • Spink (2)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
4312 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе London Coins - December 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Baldwin's - September 22, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 22 сентября 2008
Сохранность PF63 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Spink - March 30, 2004
Продавец Spink
Дата 30 марта 2004
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга IV Монеты Великобритании 1825 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск