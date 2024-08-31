Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1825 года. Гладкий гурт (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1825 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3948 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312000 USD. Торги состоялись 20 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
4312 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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