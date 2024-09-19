Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1829 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 879,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1829 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3854 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2468 USD. Торги состоялись 30 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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