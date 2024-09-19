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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1829 года (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 879,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1829 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3854 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2468 USD. Торги состоялись 30 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (5)
  • Stack's (1)
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  • WAG (1)
Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Spink - July 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Baldwin's of St. James's - February 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе GINZA - April 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 25, 2018
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Spink - September 23, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1829 на аукционе Spink - September 23, 2015
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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