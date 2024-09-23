Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1822 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 - 1,89 гр
- Диаметр 11 - 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Набор монет
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1822 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 13784 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сохранность
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- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (1)
- Spink (8)
- St James’s (1)
- Stack's (1)
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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