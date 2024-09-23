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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1822 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1822 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1822 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 - 1,89 гр
  • Диаметр 11 - 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1822 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 13784 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (3)
  • Davissons Ltd. (2)
  • DNW (13)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (12)
  • Künker (2)
  • London Coins (6)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (8)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе St James’s - June 28, 2023
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - March 2, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе London Coins - December 5, 2020
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Heritage - February 20, 2020
Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Heritage - February 20, 2020
Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Spink - January 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Heritage - May 17, 2018
Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Heritage - May 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - February 20, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Набор монет 1822 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1822 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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