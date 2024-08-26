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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1822 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1822 BP
Средняя цена 1300 $
Продажи
2 357

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1822 BP SECUNDO
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
1 крона 1822 BP TERTIO
Средняя цена 710 $
Продажи
0 205
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1822 Монди
Средняя цена 240 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1822
Средняя цена 90 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 пенса 1822 Монди
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1822 Монди
Средняя цена 160 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1822
Средняя цена 110 $
Продажи
1 118

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1822 Пробная
Средняя цена
Продажи
0 1

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1822 Монди
Средняя цена 320 $
Продажи
0 53
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