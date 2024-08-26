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1822
Монеты Великобритании 1822 года
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Золотые монеты
Соверен 1822 BP
Средняя цена
1300 $
Продажи
2
357
Серебряные монеты
1 крона 1822 BP
SECUNDO
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
102
1 крона 1822 BP
TERTIO
Средняя цена
710 $
Продажи
0
205
4 пенса (1 Грот) 1822 Монди
Средняя цена
240 $
Продажи
0
1
3 пенса 1822
Средняя цена
90 $
Продажи
0
4
2 пенса 1822 Монди
Средняя цена
55 $
Продажи
0
2
Пенни 1822 Монди
Средняя цена
160 $
Продажи
0
10
Медные монеты
Фартинг 1822
Средняя цена
110 $
Продажи
1
118
Пробные монеты
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
1/2 кроны (Полукрона) 1822 Пробная
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Наборы монет
Набор монет 1822 Монди
Средняя цена
320 $
Продажи
0
53
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Вильгельм IV
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