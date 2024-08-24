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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

4 пенса (1 Грот) 1822 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1822 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1822 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 2,970

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1822 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 340 GBP. Торги состоялись 2 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1822 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1822 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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