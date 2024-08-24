Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1822 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 2,970
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1822 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 340 GBP. Торги состоялись 2 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
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