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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 пенса 1822 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пенса 1822 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 2 пенса 1822 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 5,940

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1822 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 140 GBP. Торги состоялись 3 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1822 "Монди" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания 2 пенса 1822 "Монди" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Великобритания 2 пенса 1822 "Монди" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

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