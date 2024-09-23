Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
3 пенса 1822 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 19,3 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж BU 3,960
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 3 пенса
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1822 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 200 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 4 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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