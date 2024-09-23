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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1822 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1822 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 3 пенса 1822 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 19,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж BU 3,960

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1822 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 200 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Coinhouse (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
Великобритания 3 пенса 1822 на аукционе CNG - August 31, 2021
Великобритания 3 пенса 1822 на аукционе CNG - August 31, 2021
Продавец CNG
Дата 31 августа 2021
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 3 пенса 1822 на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Великобритания 3 пенса 1822 на аукционе Heritage - October 4, 2018
Великобритания 3 пенса 1822 на аукционе Heritage - October 4, 2018
Продавец Heritage
Дата 4 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1822 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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