Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 крона 1822 года BP. SECUNDO (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: SECUNDO
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 125,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 крона
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1822 года со знаком BP. SECUNDO. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3545 проданному на аукционе Auction World за 2400000 JPY. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Spink
Дата 3 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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