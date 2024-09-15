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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 крона 1822 года BP. SECUNDO (Великобритания, Георг IV)

Разновидность: SECUNDO

Аверс монеты - 1 крона 1822 года BP SECUNDO - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1 крона 1822 года BP SECUNDO - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 125,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1822 года со знаком BP. SECUNDO. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3545 проданному на аукционе Auction World за 2400000 JPY. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Sovereign Rarities - June 5, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Leu - March 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Spink - January 8, 2023
Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Spink - January 8, 2023
Продавец Spink
Дата 8 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе London Coins - September 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Spink - May 3, 2022
Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Spink - May 3, 2022
Продавец Spink
Дата 3 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Spink - March 21, 2022
Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Spink - March 21, 2022
Продавец Spink
Дата 21 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Stack's - October 13, 2021
Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Aurora Numismatica - October 9, 2021
Продавец Aurora Numismatica
Дата 9 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 крона 1822 BP на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крона 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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