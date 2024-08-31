Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1822 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 12,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Пенни
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1822 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3348 проданному на аукционе Stack's Bowers за 690 USD. Торги состоялись 31 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 23 сентября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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