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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1822 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пенни 1822 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пенни 1822 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 12,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1822 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3348 проданному на аукционе Stack's Bowers за 690 USD. Торги состоялись 31 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage Eur (3)
  • Katz (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 132 EUR
Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Heritage - May 25, 2017
Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Heritage - May 25, 2017
Продавец Heritage
Дата 25 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Spink - September 23, 2015
Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Spink - September 23, 2015
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Великобритания Пенни 1822 "Монди" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1822 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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