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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1822 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1822 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1822 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Spink

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,05 гр
  • Чистого серебра (0,4178 oz) 12,9963 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1822 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Spink UK за 26000 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1822 (Пробная) на аукционе Spink - September 23, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1822 (Пробная) на аукционе Spink - September 23, 2019
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Где продать?

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