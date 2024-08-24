Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1822 года (Великобритания, Георг IV)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1822 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Spink UK за 26000 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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