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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1824 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1824 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1824 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 - 1,89 гр
  • Диаметр 11 - 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1824 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 600 USD. Торги состоялись 7 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Auction World (1)
  • Baldwin's (1)
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  • NOONANS (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (7)
  • St James’s (1)
  • Stack's (2)
Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - June 7, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Heritage - March 4, 2021
Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Heritage - March 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Stack's - January 18, 2021
Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - November 17, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе DNW - February 21, 2018
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1824 "Монди" на аукционе London Coins - December 5, 2015
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Набор монет 1824 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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