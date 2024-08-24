Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1824 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 - 1,89 гр
- Диаметр 11 - 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Набор монет
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1824 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 600 USD. Торги состоялись 7 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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