Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1830 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 - 1,89 гр
- Диаметр 11 - 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Набор монет
- Год 1830
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1830 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 39066 проданному на аукционе Heritage Auctions за 750 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CNG
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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