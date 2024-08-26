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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1830 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1830 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1830 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 - 1,89 гр
  • Диаметр 11 - 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1830 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 39066 проданному на аукционе Heritage Auctions за 750 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе London Coins - December 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе London Coins - September 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе St James’s - June 11, 2022
Продавец St James’s
Дата 11 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе CNG - September 22, 2020
Продавец CNG
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Spink - January 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Heritage - November 8, 2018
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Heritage - November 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1830 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1830 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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