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1830
Монеты Великобритании 1830 года
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Золотые монеты
Соверен 1830
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
256
Серебряные монеты
4 пенса (1 Грот) 1830 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1830 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пенса 1830 Монди
Средняя цена
40 $
Продажи
0
2
Пенни 1830 Монди
Средняя цена
45 $
Продажи
0
2
Медные монеты
Фартинг 1830
Средняя цена
150 $
Продажи
0
18
1/2 фартинга 1830
Средняя цена
250 $
Продажи
0
17
Пробные монеты (Георг IV)
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
Пробные монеты (Вильгельм IV)
1 крона без года (1830) Пробная
Средняя цена
—
Продажи
1
3
Соверен 1830 WW Пробный
Гладкий гурт
Средняя цена
60000 $
Продажи
0
30
Наборы монет
Набор монет 1830 Монди
Средняя цена
310 $
Продажи
0
36
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Вильгельм IV
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