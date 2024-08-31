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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1830 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1830
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 256

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1830 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1830 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1830 Монди
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1830 Монди
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1830
Средняя цена 150 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1830
Средняя цена 250 $
Продажи
0 17

Пробные монеты (Георг IV)

Аверс
Реверс
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24

Пробные монеты (Вильгельм IV)

Аверс
Реверс
1 крона без года (1830) Пробная
Средняя цена
Продажи
1 3
Аверс
Реверс
Соверен 1830 WW Пробный Гладкий гурт
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 30

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1830 Монди
Средняя цена 310 $
Продажи
0 36
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