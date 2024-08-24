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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробный Соверен 1830 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробный Соверен 1830 года WW Гладкий гурт - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пробный Соверен 1830 года WW Гладкий гурт - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1830
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный Соверен 1830 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4107 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Spink - December 14, 2023
Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Spink - December 14, 2023
Продавец Spink
Дата 14 декабря 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
467015 $
Цена в валюте аукциона 370000 GBP
Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
855 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе CNG - January 14, 2020
Продавец CNG
Дата 14 января 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе CNG - January 14, 2020
Продавец CNG
Дата 14 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Coin Cabinet - December 2, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 28, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 28 сентября 2018
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Spink - March 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Heritage - August 8, 2014
Великобритания Соверен 1830 WW (Пробный) на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Соверен 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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