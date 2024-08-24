Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробный Соверен 1830 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Соверен
- Год 1830
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный Соверен 1830 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4107 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 14 декабря 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
467015 $
Цена в валюте аукциона 370000 GBP
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
855 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 14 января 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец CNG
Дата 14 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 28 сентября 2018
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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