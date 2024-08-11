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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробные монеты Соверен Вильгельма IV - Великобритания

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Соверен 1830 Пробный

Год Знак Описание Продажи Продажи
1830 WW Гладкий гурт 0 30
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