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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Каталог монет Вильгельма IV (1830-1837)

Всего добавлено монет: 113

Период чеканки Вильгельма IV
Каталог монет Вильгельм IV 1830-1837
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Монеты Вильгельма IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1833 WW
 Золото $1,200 - 1 129Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Пробная 1 крона 1831 WW
 Золото $200,000 $330,000 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1 шиллинг 1831 WW. Гладкий гурт
 Серебро $1,700 $1,100 0 69Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1832 WW
 Золото $1,600 $25,000 1 430Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1837 WW
 Золото $1,900 - 3 259Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1831 WW
 Золото $4,500 $16,000 0 152Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1831 WW. Гладкий гурт
 Золото - $21,000 0 51Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1 крона 1831 W. WYON
 Серебро $17,000 $61,000 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1836 WW. N - на щите
 Золото $12,000 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
4 пенса (1 Грот) 1836
 Серебро $70 $670 0 110Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
6 пенсов 1834
 Серебро $130 $1,400 1 104Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1835 WW
 Золото $2,900 - 2 100Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
4 пенса (1 Грот) 1837
 Серебро $80 $300 0 33Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
2 фунта 1831 WW
 Золото - $32,000 0 91Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)"
 Золото $1,900 - 1 130Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Фартинг 1835 WW
 Медь $85 - 0 38Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1 шиллинг 1834 WW
 Серебро $220 $2,200 0 172Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 кроны (Полукрона) 1834 WW
 Серебро $480 $280 1 417Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1 шиллинг 1836 WW
 Серебро $170 - 0 132Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
6 пенсов 1831
 Серебро $150 $640 2 243Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1836 WW
 Золото $1,600 - 1 186Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1 шиллинг 1837 WW
 Серебро $240 $2,100 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
6 пенсов 1835
 Серебро $170 $2,400 0 63Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1 крона 1834 WW
 Серебро - $49,000 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Набор монет 1831 "Коронационный"
 - $56,000 0 7Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 пенни 1837 WW
 Медь $190 - 0 50Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)"
 Золото $2,300 - 0 73Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)"
 Золото $1,500 - 0 43Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)"
 Золото - $6,700 1 78Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW
 Серебро $730 - 0 46Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
6 пенсов 1836
 Серебро $420 - 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов
 Золото $7,800 - 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Пробный Соверен 1830 WW. Гладкий гурт
 Золото $60,000 $23,000 0 30Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1,5 пенса 1835
 Серебро $110 - 1 28Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Пенни 1831
 Медь $280 $1,800 1 166Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Пенни 1831 "Монди". Золото
 Золото $6,000 $4,900 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 кроны (Полукрона) 1836 WW
 Серебро $630 - 2 251Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/3 фартинга 1835
 Медь $220 $900 0 97Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Пенни 1831 WW
 Медь $220 - 0 32Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
4 пенса (1 Грот) 1835 "Монди"
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Пробная 1 крона без года (1830)
 Серебро - $38,000 1 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Фартинг 1831 WW
 Медь $80 $460 0 113Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Фартинг 1834 WW
 Медь $170 - 0 82Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов
 Золото - $30,000 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 пенни 1831 WW
 Медь $380 $600 2 108Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW. Гладкий гурт
 Серебро - $6,200 0 91Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
3 пенса 1835 "Монди"
 Серебро $120 - 0 24Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
1 крона 1831 WW
 Серебро - $33,000 1 79Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Набор монет 1837 "Монди"
 Серебро $280 - 0 40Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм IV
Пенни 1837
 Медь $1,000 - 0 33
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