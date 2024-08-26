Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Каталог монет Вильгельма IV (1830-1837)
Всего добавлено монет: 113
Каталог монет Вильгельм IV 1830-1837
Монеты Вильгельма IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,200 - 1 129
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1833 WW
Золото $200,000 $330,000 0 8
Великобритания, Вильгельм IV
Пробная 1 крона 1831 WW
Серебро $1,700 $1,100 0 69
Великобритания, Вильгельм IV
1 шиллинг 1831 WW. Гладкий гурт
Золото $1,600 $25,000 1 430
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1832 WW
Золото $1,900 - 3 259
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1837 WW
Золото $4,500 $16,000 0 152
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1831 WW
Золото - $21,000 0 51
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1831 WW. Гладкий гурт
Серебро $17,000 $61,000 0 18
Великобритания, Вильгельм IV
1 крона 1831 W. WYON
Золото $12,000 - 0 12
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1836 WW. N - на щите
Серебро $70 $670 0 110
Великобритания, Вильгельм IV
4 пенса (1 Грот) 1836
Серебро $130 $1,400 1 104
Великобритания, Вильгельм IV
6 пенсов 1834
Золото $2,900 - 2 100
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1835 WW
Серебро $80 $300 0 33
Великобритания, Вильгельм IV
4 пенса (1 Грот) 1837
Золото - $32,000 0 91
Великобритания, Вильгельм IV
2 фунта 1831 WW
Золото $1,900 - 1 130
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1835 "Большой тип (19 мм)"
Медь $85 - 0 38
Великобритания, Вильгельм IV
Фартинг 1835 WW
Серебро $220 $2,200 0 172
Великобритания, Вильгельм IV
1 шиллинг 1834 WW
Серебро $480 $280 1 417
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 кроны (Полукрона) 1834 WW
Серебро $170 - 0 132
Великобритания, Вильгельм IV
1 шиллинг 1836 WW
Серебро $150 $640 2 243
Великобритания, Вильгельм IV
6 пенсов 1831
Золото $1,600 - 1 186
Великобритания, Вильгельм IV
Соверен 1836 WW
Серебро $240 $2,100 0 20
Великобритания, Вильгельм IV
1 шиллинг 1837 WW
Серебро $170 $2,400 0 63
Великобритания, Вильгельм IV
6 пенсов 1835
Серебро - $49,000 0 12
Великобритания, Вильгельм IV
1 крона 1834 WW
- $56,000 0 7
Великобритания, Вильгельм IV
Набор монет 1831 "Коронационный"
Медь $190 - 0 50
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 пенни 1837 WW
Золото $2,300 - 0 73
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)"
Золото $1,500 - 0 43
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)"
Золото - $6,700 1 78
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1831 "Малый тип (18 мм)"
Серебро $730 - 0 46
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW
Серебро $420 - 0 20
Великобритания, Вильгельм IV
6 пенсов 1836
Золото $7,800 - 0 10
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1836 "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов
Золото $60,000 $23,000 0 30
Великобритания, Вильгельм IV
Пробный Соверен 1830 WW. Гладкий гурт
Серебро $110 - 1 28
Великобритания, Вильгельм IV
1,5 пенса 1835
Медь $280 $1,800 1 166
Великобритания, Вильгельм IV
Пенни 1831
Золото $6,000 $4,900 0 6
Великобритания, Вильгельм IV
Пенни 1831 "Монди". Золото
Серебро $630 - 2 251
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 кроны (Полукрона) 1836 WW
Медь $220 $900 0 97
Великобритания, Вильгельм IV
1/3 фартинга 1835
Медь $220 - 0 32
Великобритания, Вильгельм IV
Пенни 1831 WW
Серебро - - 0 1
Великобритания, Вильгельм IV
4 пенса (1 Грот) 1835 "Монди"
Серебро - $38,000 1 4
Великобритания, Вильгельм IV
Пробная 1 крона без года (1830)
Медь $80 $460 0 113
Великобритания, Вильгельм IV
Фартинг 1831 WW
Медь $170 - 0 82
Великобритания, Вильгельм IV
Фартинг 1834 WW
Золото - $30,000 0 2
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов
Медь $380 $600 2 108
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 пенни 1831 WW
Серебро - $6,200 0 91
Великобритания, Вильгельм IV
1/2 кроны (Полукрона) 1831 WW. Гладкий гурт
Серебро $120 - 0 24
Великобритания, Вильгельм IV
3 пенса 1835 "Монди"
Серебро - $33,000 1 79
Великобритания, Вильгельм IV
1 крона 1831 WW
Серебро $280 - 0 40
Великобритания, Вильгельм IV
Набор монет 1837 "Монди"
Медь $1,000 - 0 33
Великобритания, Вильгельм IV
Пенни 1837
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