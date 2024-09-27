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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 крона 1834 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 крона 1834 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 крона 1834 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,2759 гр
  • Чистого серебра (0,8409 oz) 26,1552 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1834 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30295 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
97921 $
Цена в валюте аукциона 87000 GBP
Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
40992 $
Цена в валюте аукциона 30000 GBP
Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе London Coins - December 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Spink - January 13, 2018
Продавец Spink
Дата 13 января 2018
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе London Coins - December 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Heritage - September 12, 2011
Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1834 WW на аукционе Spink - November 30, 2010
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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