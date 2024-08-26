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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1834 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 соверена 1834 Малый тип (18 мм)
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 73

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1834 WW
Средняя цена
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1834 WW
Средняя цена 480 $
Продажи
1 416
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1834 WW Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1834 WW
Средняя цена 220 $
Продажи
0 172
Аверс
Реверс
6 пенсов 1834
Средняя цена 130 $
Продажи
1 103
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1834 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1834 Монди
Средняя цена 290 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1834 Монди
Средняя цена 60 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1,5 пенса 1834
Средняя цена 65 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Пенни 1834 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1834
Средняя цена 220 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1834 WW
Средняя цена 100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Фартинг 1834 WW
Средняя цена 170 $
Продажи
0 82

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1834 Монди
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 30
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