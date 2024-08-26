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1834
Монеты Великобритании 1834 года
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Золотые монеты
1/2 соверена 1834 Малый тип (18 мм)
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
73
Серебряные монеты
1 крона 1834 WW
Средняя цена
—
Продажи
0
12
1/2 кроны (Полукрона) 1834 WW
Средняя цена
480 $
Продажи
1
416
1/2 кроны (Полукрона) 1834 WW
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 шиллинг 1834 WW
Средняя цена
220 $
Продажи
0
172
6 пенсов 1834
Средняя цена
130 $
Продажи
1
103
4 пенса (1 Грот) 1834 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1834 Монди
Средняя цена
290 $
Продажи
0
1
2 пенса 1834 Монди
Средняя цена
60 $
Продажи
0
2
1,5 пенса 1834
Средняя цена
65 $
Продажи
0
40
Пенни 1834 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
Пенни 1834
Средняя цена
220 $
Продажи
0
85
1/2 пенни 1834 WW
Средняя цена
100 $
Продажи
0
13
Фартинг 1834 WW
Средняя цена
170 $
Продажи
0
82
Наборы монет
Набор монет 1834 Монди
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
30
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Период
1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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