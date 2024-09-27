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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1834 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1834 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пенса 1834 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 400,000
  • Тираж BU 2,904

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1834 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 220 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DNW (1)
Великобритания 3 пенса 1834 "Монди" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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