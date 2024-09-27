Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
3 пенса 1834 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16,3 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 400,000
- Тираж BU 2,904
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 3 пенса
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1834 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 220 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
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