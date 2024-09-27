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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1834 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Набор монет 1834 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Набор монет 1834 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Spink

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1834 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21874 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Bolaffi (1)
  • DNW (4)
  • Heritage (4)
  • Künker (2)
  • London Coins (5)
  • NOONANS (1)
  • Spink (8)
  • Stack's (3)
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Heritage - February 25, 2021
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Heritage - February 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Heritage - March 5, 2020
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Heritage - March 5, 2020
Продавец Heritage
Дата 5 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Heritage - April 25, 2019
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Heritage - April 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Spink - January 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Spink - December 5, 2017
Продавец Spink
Дата 5 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1834 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1834 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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