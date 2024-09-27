Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1834 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1834 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21874 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец Heritage
Дата 5 марта 2020
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2019
Сохранность AU
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Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
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Продавец Spink
Дата 5 декабря 2017
Сохранность XF
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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