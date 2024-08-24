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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Наборы монет Набор монет Вильгельма IV - Великобритания

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Набор монет 1831

Коронационный
Год Знак Описание Продажи Продажи
1831 0 7
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Набор монет 1831-1837

Монди
Год Знак Описание Продажи Продажи
1831 0 671831 Золото 0 21832 0 291833 0 221834 0 301835 0 291836 0 171837 0 40
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