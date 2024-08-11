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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1837 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Набор монет 1837 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Набор монет 1837 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1837 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3573 проданному на аукционе Baldwin's за 420000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (5)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (7)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (7)
  • London Coins (2)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • SINCONA (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (5)
  • St James’s (1)
  • Stack's (2)
  • V. GADOURY (1)
Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе V. GADOURY - September 1, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе CNG - October 12, 2021
Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Goldberg - September 28, 2021
Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Goldberg - September 28, 2021
Продавец Goldberg
Дата 28 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе CNG - August 31, 2021
Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе CNG - August 31, 2021
Продавец CNG
Дата 31 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - November 17, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе CNG - May 5, 2020
Продавец CNG
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Heritage - February 14, 2019
Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Heritage - February 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1837 "Монди" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1837 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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