Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1837 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Набор монет
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1837 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3573 проданному на аукционе Baldwin's за 420000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (5)
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- Stack's (2)
- V. GADOURY (1)
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 28 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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