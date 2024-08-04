Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1837 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1837 WW
Средняя цена 1900 $
Продажи
3 256
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1837 Большой тип (19 мм)
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1837 Большой тип (19 мм) Аверс шести пенсов
Средняя цена
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW
Средняя цена 190 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1837 WW
Средняя цена 240 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
6 пенсов 1837
Средняя цена 270 $
Продажи
1 30
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1837 Монди
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1837
Средняя цена 80 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1837 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1837 Монди
Средняя цена 370 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1837 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1,5 пенса 1837
Средняя цена 530 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1837 Монди
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1837
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1837 WW
Средняя цена 190 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Фартинг 1837 WW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1837
Средняя цена 420 $
Продажи
0 32

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1837 Монди
Средняя цена 280 $
Продажи
0 40
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск