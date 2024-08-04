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1837
Великобритания
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1837
Монеты Великобритании 1837 года
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Золотые монеты
Соверен 1837 WW
Средняя цена
1900 $
Продажи
3
256
1/2 соверена 1837 Большой тип (19 мм)
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
43
1/2 соверена 1837 Большой тип (19 мм)
Аверс шести пенсов
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1837 WW
Средняя цена
190 $
Продажи
0
57
1 шиллинг 1837 WW
Средняя цена
240 $
Продажи
0
20
6 пенсов 1837
Средняя цена
270 $
Продажи
1
30
4 пенса (1 Грот) 1837 Монди
Средняя цена
250 $
Продажи
0
2
4 пенса (1 Грот) 1837
Средняя цена
80 $
Продажи
0
33
4 пенса (1 Грот) 1837
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
1
3 пенса 1837 Монди
Средняя цена
370 $
Продажи
0
2
2 пенса 1837 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1,5 пенса 1837
Средняя цена
530 $
Продажи
0
4
Пенни 1837 Монди
Средняя цена
65 $
Продажи
0
1
Медные монеты
Пенни 1837
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
33
1/2 пенни 1837 WW
Средняя цена
190 $
Продажи
0
50
Фартинг 1837 WW
Средняя цена
50 $
Продажи
0
38
1/2 фартинга 1837
Средняя цена
420 $
Продажи
0
32
Наборы монет
Набор монет 1837 Монди
Средняя цена
280 $
Продажи
0
40
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Великобритания
Период
1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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