Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 фартинга 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,3 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,935,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 фартинга
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1837 года. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2297 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2040 USD. Торги состоялись 1 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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