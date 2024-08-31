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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 фартинга 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 фартинга 1837 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 фартинга 1837 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,3 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,935,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 фартинга
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фартинга 1837 года. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2297 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2040 USD. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе St James’s - June 11, 2022
Продавец St James’s
Дата 11 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе St James’s - February 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе St James’s - June 25, 2021
Продавец St James’s
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Baldwin's of St. James's - November 21, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе CNG - October 1, 2019
Продавец CNG
Дата 1 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Heritage - May 9, 2019
Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Heritage - May 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Spink - January 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Spink - July 2, 2018
Продавец Spink
Дата 2 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Davissons Ltd. - December 6, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 фартинга 1837 на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 фартинга 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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