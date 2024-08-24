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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Медные монеты 1/2 фартинга Вильгельма IV - Великобритания

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1/2 фартинга 1837

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1837 1,935,000 0 32
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