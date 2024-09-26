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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1,5 пенса 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1,5 пенса 1837 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1,5 пенса 1837 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: St. James

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1,5 пенса
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1,5 пенса 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 900 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1,5 пенса 1837 на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1,5 пенса 1837 на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 1,5 пенса 1837 на аукционе CNG - October 12, 2021
Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 1,5 пенса 1837 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1,5 пенса 1837 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1,5 пенса 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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