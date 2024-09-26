Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1,5 пенса 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,71 гр
- Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1,5 пенса
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1,5 пенса 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 900 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
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Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность VF
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