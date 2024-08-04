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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Серебряные монеты 1,5 пенса Вильгельма IV - Великобритания

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1,5 пенса 1834-1837

Год Знак Описание Продажи Продажи
1834 0 401835 1 271836 0 121837 0 4
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