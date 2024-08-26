Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1,5 пенса 1835 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,71 гр
- Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1,5 пенса
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1,5 пенса 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 40334 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Aurea
Дата 4 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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