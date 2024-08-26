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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1,5 пенса 1835 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1,5 пенса 1835 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1,5 пенса 1835 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1,5 пенса
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1,5 пенса 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 40334 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 104 USD
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Spink - February 23, 2021
Продавец Spink
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Tauler & Fau - September 10, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Aurea - October 4, 2016
Продавец Aurea
Дата 4 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 1,5 пенса 1835 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1,5 пенса 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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