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1835
Монеты Великобритании 1835 года
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Золотые монеты
Соверен 1835 WW
Средняя цена
2900 $
Продажи
2
98
1/2 соверена 1835 Большой тип (19 мм)
Средняя цена
1900 $
Продажи
1
129
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW
Средняя цена
730 $
Продажи
0
46
1 шиллинг 1835 WW
Средняя цена
520 $
Продажи
0
36
6 пенсов 1835
Средняя цена
170 $
Продажи
0
63
4 пенса (1 Грот) 1835 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
1
3 пенса 1835 Монди
Средняя цена
120 $
Продажи
0
24
2 пенса 1835 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1,5 пенса 1835
Средняя цена
110 $
Продажи
1
27
Пенни 1835 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
Фартинг 1835 WW
Средняя цена
85 $
Продажи
0
38
1/3 фартинга 1835
Средняя цена
220 $
Продажи
0
97
Наборы монет
Набор монет 1835 Монди
Средняя цена
340 $
Продажи
0
29
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Великобритания
Период
1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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