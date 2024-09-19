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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1835 WW
Средняя цена 2900 $
Продажи
2 98
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1835 Большой тип (19 мм)
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 129

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW
Средняя цена 730 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1835 WW
Средняя цена 520 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
6 пенсов 1835
Средняя цена 170 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1835 Монди
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1835 Монди
Средняя цена 120 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 пенса 1835 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1,5 пенса 1835
Средняя цена 110 $
Продажи
1 27
Аверс
Реверс
Пенни 1835 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1835 WW
Средняя цена 85 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1835
Средняя цена 220 $
Продажи
0 97

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1835 Монди
Средняя цена 340 $
Продажи
0 29
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