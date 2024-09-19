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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1835 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1835 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 шиллинг 1835 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,449,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1835 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
530 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Spink - July 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Spink - February 23, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Spink - February 23, 2021
Продавец Spink
Дата 23 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Heritage - February 13, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Heritage - February 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Spink - September 23, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Spink - September 23, 2019
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Coin Cabinet - October 7, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 7 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Spink - January 13, 2018
Продавец Spink
Дата 13 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1835 WW на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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