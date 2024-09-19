Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1835 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,449,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1835 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 23 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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