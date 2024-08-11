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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1835 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1835 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пенса 1835 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 491,000
  • Тираж BU 2,904

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1835 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Baldwin's за 560 GBP. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Coinhouse (1)
  • DNW (3)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (6)
  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • NOONANS (2)
  • V. GADOURY (1)
Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Heritage - April 22, 2021
Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Heritage - April 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность MS65+ NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Heritage - August 31, 2017
Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Heritage - August 31, 2017
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Baldwin's - November 1, 2014
Продавец Baldwin's
Дата 1 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Heritage - September 25, 2014
Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Heritage - September 25, 2014
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1835 "Монди" на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1835 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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