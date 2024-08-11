Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
3 пенса 1835 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16,3 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 491,000
- Тираж BU 2,904
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 3 пенса
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1835 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Baldwin's за 560 GBP. Торги состоялись 4 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность MS65+ NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 августа 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 1 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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