Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1835 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 6 пенсов 1835 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 6 пенсов 1835 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,555,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • BAC (10)
  • Baldwin's (2)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • DNW (4)
  • GGN (1)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (15)
  • Heritage Eur (1)
  • Hosker Haynes Auctioneers Ltd (2)
  • Künker (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (4)
  • Roxbury’s (1)
  • Spink (7)
  • St James’s (1)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
  • Денга1700 (1)
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Продавец Денга1700
Дата 4 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Tauler & Fau - March 1, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Roxbury’s - November 12, 2021
Продавец Roxbury’s
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1835 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма IV Монеты Великобритании 1835 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск