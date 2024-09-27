Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1835 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,555,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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