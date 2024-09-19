Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1835 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 282,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1835 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1532 проданному на аукционе London Coins LTD за 1700 GBP. Торги состоялись 2 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
1957 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 500 AUD
Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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