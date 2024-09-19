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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1835 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1835 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1835 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 282,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1835 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1532 проданному на аукционе London Coins LTD за 1700 GBP. Торги состоялись 2 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе London Coins - September 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
1957 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 500 AUD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе Spink - March 21, 2022
Продавец Spink
Дата 21 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе Spink - January 24, 2022
Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе Stack's - January 18, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе London Coins - September 5, 2020
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе London Coins - September 5, 2020
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1835 WW на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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