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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Вильгельма IV - Великобритания

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1/2 кроны (Полукрона) 1831-1837

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1831 WW - 0 141831 WW Гладкий гурт - 0 911834 WW 993,000 1 4161834 WW Гладкий гурт - 0 11835 WW 282,000 0 461836 WW 1,589,000 2 2491836 WW Гладкий гурт - 0 11837 WW 151,000 0 57
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